A la Une . Fin de la vigilance fortes pluies/orages

L'activité pluvieuse et orageuse est en voie d'atténuation en cette fin d'après-midi, déclare les autorités. Par NP - Publié le Dimanche 16 Avril 2023 à 16:55

L'après-midi de ce dimanche a été marquée par de surprenants coups de tonnerre et des averses parfois fortes.



En 6 heures, 101 mm de précipitations ont été mesurées à Bois de Nèfles Saint-Paul; au Brûlé 44 mm; à La Possession 68 mm; Takamaka 68 mm; Pont d'Yves : 114 mm; Grand Coude : 22 mm.



