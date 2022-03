A la Une . Fin de la vigilance fortes pluies/orages

Météo France annonce la fin de la vigilance fortes pluies/orages. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 13 Mars 2022 à 16:29

Le bulletin météo :



Même si la Réunion reste dans un environnement d'alizé humide, les intensités de pluies sont en baisse. La situation météorologique ne justifie plus la mise en vigilance fortes Pluies/Orages des zones sud , sud-est et Est. Elle sera donc levée ce dimanche à 17h00 locales.

Voici quelques relevés pour cet épisode: - 150 mm dans les hauts de Ste-Rose.

- 113 mm au Baril

- 103 mm au pas de Bellecombe-Jacob

- 83 mm à St-Joseph



