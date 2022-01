A la Une . Fin de la vigilance fortes pluies/orages ce dimanche à 8H

Après avoir été copieusement arrosés hier encore, le nord et l’est de la Réunion ne sont plus concernés par la vigilance fortes pluies/orages dès ce dimanche 8H. Par NP - Publié le Dimanche 16 Janvier 2022 à 07:08

Le bulletin de Météo France:



L'épisode fortes pluies/orages qui concerne les régions Nord et Est de la Réunion touche à sa fin.



Même si des averses, localement modérées, sont attendues sur la moitié Sud de l'île cet après midi, cela ne nécessite pas la prolongation de la vigilance.



En conséquence, ceci est le dernier bulletin. La vigilance sera levée à 08h00 locales ce dimanche 16/01/2022.