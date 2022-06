La grande Une Fin de la vente des voitures essence, diesel et hybrides neuves en 2035

Le parlement européen vient de voter l'interdiction de la vente de nouvelles voitures essence, diesel et hybride sur le territoire européen d'ici 13 ans. Par NP - Publié le Mercredi 8 Juin 2022 à 21:03

La décision a été validée ce mercredi au Parlement européen. Les normes d'émissions vont être modifiées sur le territoire : les véhicules (voitures et utilitaires légers) neufs devront atteindre le niveau de "zéro émission". Ce sera donc la fin des moteurs à combustion.



Les véhicules neufs (voitures et utilitaires légers) essence, diesel et hybride ne pourront plus être vendus en Europe à partir de 2035. Les véhicules d'occasion pourront toujours être achetés et revendus.





Les parlementaires européens ont voté sur plusieurs textes qui traitaient des émissions de gaz à effet de serre et du réchauffement climatique. Ils n'ont cependant pas validé la réforme du marché du carbone (qui visait à mettre en place une taxe carbone pour les industriels).