La grande Une Fin de la réunion sur la NRL: La région et le groupement ont trouvé un accord

Après plus de 15 heures de réunion, les négociations entre la région, le groupement SBTPC-GTOI-Vinci et le préfet de La Réunion sont enfin terminées. Une solution a finalement été trouvée pour terminer la nouvelle route du littoral, comme l’espéraient les transporteurs qui patientent depuis hier devant les grilles de la préfecture. Régis Labrousse était en direct sur place. Par Charlotte Molina - Publié le Vendredi 31 Juillet 2020 à 19:26 | Lu 6134 fois

"Je voudrais ce soir dire aux Réunionnais ma satisfaction globale puisque le chantier se poursuit" ce sont les premiers mots du président de région Didier Robert après plus de 15 heures de réunion à la préfecture.



Un accord a finalement été trouvé entre la collectivité et le groupement du chantier de la nouvelle route du littoral SBTPC-GTOI-Vinci. Ce dernier mènera à terme la part qui lui revient soit la partie digue entre la Grande Chaloupe et La Possession.



"Les salariés du groupement et les transporteurs peuvent être rassurés dès ce soir sur la capacité et le volume de travail qui sera mené sur ce chantier" a-t-il ajouté.



Le chantier devrait désormais se réaliser sans aucune rupture d’activité et reprendra le 15 septembre prochain à un rythme accéléré.



"Nous sommes dans un cadre financier qui est respectueux du marché tel qu’il était passé" précise Didier Robert. Le surcoût avancé par la collectivité s’élève finalement à une quarantaine de millions d’euros, un montant qui s’inscrit dans le cadre légal.



Plus d’éléments seront fournis la semaine prochaine lors d’une conférence de presse.



"Il a fait son boulot mais il aurait dû le faire avant"



Certains transporteurs n’ont pas manqué de remercier et d'applaudir le président de région à sa sortie de la préfecture, mais d’autres gardent un goût amer:



"Il a fait son boulot mais il aurait dû le faire avant" indique notamment Didier Hoareau, président de l’OTI, "C’est une très bonne nouvelle mais on n’aurait pas dû en arriver là. Si on n’avait pas fait notre mouvement, on n’aurait pas eu de discussions. C’est agréable de savoir qu’on va reprendre le travail mais ça fait un mois qu’on ne travaille plus. On va quand même s’entretenir avec le préfet pour s’assurer que tout ça a été mis noir sur blanc."



Jean-Gaël Rivière, président de la FNTR espère de son côté pouvoir s’entretenir rapidement avec Didier Robert de région ainsi que le groupement pour connaître les détails de l’accord trouvé ce soir.











