A la Une . Fin de la réunion en préfecture : Les transporteurs attendent la suite

Préfecture, Région et groupement se sont réunis ce jeudi pour tenter de trouver une solution à la poursuite du chantier de la nouvelle route du littoral. Non conviés à cette rencontre, quelques transporteurs ont patienté devant la préfecture après 9 jours de conflit avec la collectivité régionale. Par Amandine Dolphin - Publié le Jeudi 30 Juillet 2020 à 22:24 | Lu 557 fois

"On se doutait que ça allait pas être facile de conclure cette réunion. On est quand même content d'avoir pu réunir état, Région et groupement à la même table", a commenté Jean Gael Rivière.



Le président du syndicat FNTR a indiqué "attendre" la suite des discussions.



Interview : Regis Labrousse





Amandine Dolphin Rédactrice en chef adjointe - Passionnée de jeux vidéo, scrolleuse compulsive sur les réseaux... En savoir plus sur cet auteur

