Fin de la réquisition des stations-services à La Réunion

Les conditions de distribution des carburants reviennent progressivement à la normale et l’approvisionnement des services prioritaires n’est plus entravé.



Aussi, les mesures mises en œuvre dans le cadre du Plan Ressources Hydrocarbures sont levées à compter du 04 décembre 2018 à 12h00.



Les stations-services qui ont été réquisitionnées peuvent désormais servir tout type de véhicules et les restrictions à la pompe (service au jerrican) sont levées.