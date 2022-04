A la Une . Fin de la grève à la Semittel : "Quand les parties décident de négocier, on y arrive"

La grève à la Semittel a trouvé une issue. Les négociations entreprises jeudi soir à la mairie de Saint-Pierre ont mené à un protocole d’accord qui a été signé ce vendredi après 5 jours de mobilisation. Par PB - Publié le Vendredi 1 Avril 2022 à 22:55





Le protocole d'accord a finalement été signé ce vendredi. Il prévoit une augmentation significative pour les plus bas salaires. "Elle est de 111 euros net pour les chauffeurs par exemple", se réjouie Clara Derfla de l'Union Régionale 974. Une augmentation qui varie selon le corps de métier. Autres avancées obtenues : la subrogation du salaire en cas d'arrêt de travail à 100% pendant 90 jours ou encore la mise en place d'une commission paritaire pour les recrutements.



"La grève a été assez intense mais, malgré tout, quand les parties décident de négocier on y arrive. En restant juste, les choses avancent", déclare la secrétaire générale de l'UR974.



Les salariés de la société de transport, soutenus par FO également, demandaient une revalorisation salariale de 238 euros nets mensuel, la réévaluation des coefficients et du point d’indice ou encore la mise en place d’un plan d’évolution de carrière.



La grève débutée lundi 28 mars s’est tendue jusqu’à des barrages filtrants érigés à la sortie des bus, avait dénoncé la direction de l’entreprise. La reprise à la normale des réseaux Alternéo et CARSUD impactés par la mobilisation a été annoncée pour ce samedi. Un accord de principe a été trouvé jeudi soir après une réunion de plusieurs heures chapeautée par le président de la CIVIS. Michel Fontaine a convié grévistes et direction de la Semittel à la mairie de Saint-Pierre.Le protocole d'accord a finalement été signé ce vendredi. Il prévoit une augmentation significative pour les plus bas salaires. "Elle est de 111 euros net pour les chauffeurs par exemple", se réjouie Clara Derfla de l'Union Régionale 974. Une augmentation qui varie selon le corps de métier. Autres avancées obtenues : la subrogation du salaire en cas d'arrêt de travail à 100% pendant 90 jours ou encore la mise en place d'une commission paritaire pour les recrutements."La grève a été assez intense mais, malgré tout, quand les parties décident de négocier on y arrive. En restant juste, les choses avancent", déclare la secrétaire générale de l'UR974.Les salariés de la société de transport, soutenus par FO également, demandaient une revalorisation salariale de 238 euros nets mensuel, la réévaluation des coefficients et du point d’indice ou encore la mise en place d’un plan d’évolution de carrière.La grève débutée lundi 28 mars s’est tendue jusqu’à des barrages filtrants érigés à la sortie des bus, avait dénoncé la direction de l’entreprise. La reprise à la normale des réseaux Alternéo et CARSUD impactés par la mobilisation a été annoncée pour ce samedi.