Fin de l'indexation des primes des hospitaliers : "Boycott de toutes les instances jusqu’à nouvel ordre"

Suite à la parution, du Décret 2018-817 relatif à la suppression de l’indexation des primes des agents hospitaliers de la REUNION, la CGTR vous informe de sa position sur ce dossier.



Le ministère n’ayant pas jugé nécessaire de consulter les organisations syndicales sur l’évolution de ce projet ; le résultat est tel : c’est la fin de l’indexation de nos primes. Il nous propose une « espèce » de compensation….



Mais dites-vous bien que cette compensation n’est qu’un leurre !!! Il ne s’agit ni plus ni moins d’une diminution progressive de votre pouvoir d’achat pour certains et d’une brutale réduction de salaire pour d’autres.



La CGTR est opposée à toute perte de salaire et demande la compensation intégrale de la suppression de l’indexation des primes pour tous les agents hospitaliers, qu’ils soient titulaires, stagiaires ou contractuels. La CGTR décide de boycotter toutes les instances jusqu’à nouvel ordre.



La CGTR qui avait suspendu la grève, vous informe de la reprise du mouvement, nous travaillons en intersyndical sur les actions à mener et nous vous tiendrons informés : des opérations…..débrayages… et mobilisations pour lesquelles nous vous solliciterons. Nous nous battons pour la préservation de votre salaire et de votre pouvoir d’achat.



VOTRE MOBILISATION DETERMINERA LA REUSSITE DE CE MOUVEMENT



Pour le Bureau de la CGTR, Jean-Hugues AJAGAMA