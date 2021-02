Fin de l’expérimentation de la collecte des ordures ménagères 2 fois par semaine

À partir du 1er mars 2021, pour être sûrs de sortir vos déchets le bon jour, référez-vous à votre calendrier de collecte des déchets 2021.







Sortez vos déchets au bon moment en respectant les consignes !

Les bacs et les déchets doivent être sortis la veille au soir du jour de collecte ou avant 4h30 du matin le jour-même. Les bacs doivent être rentrés après la collecte. Tout dépôt de déchets en dehors des jours prévus au calendrier est passible de contravention.



à rapporter aux magasins/garages lors de l’achat du nouvel équipement (principe du “1 pour 1”)

ou en déchèteries.

► Vous pouvez le consulter ou le télécharger sur www.tco.re ou sur l’appli mobile TCO Agglo ► Les jours et les semaines de collecte peuvent changer par rapport aux premiers mois de l’année !Les bacs ou déchets doivent être accessibles aux camions (ex. : en cas de chemins étroits ou non praticables). Les déchets végétaux et les encombrants doivent être présentés à la collecte loin des fils électriques/téléphoniques et/ou des compteurs d’eau.Si vous avez manqué une collecte, gardez vos déchets (ne pas les sortir) jusqu’à la prochaine collecte ou apportez-les en déchèterie (s’ils y sont acceptés). Nos déchèteries sont gratuites et ouvertes 7 jours sur 7.Tous les déchets ne sont pas collectés en porte-à-porte.► Les gravats sont à apporter en déchèteries ► Les Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (DEEE ou D3E), les batteries et les pneus sont :