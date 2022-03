La grande Une Fin de l'état d'urgence sanitaire à La Réunion dès le 1er avril

Le ministre des Outre-mer a annoncé à l'AFP que l'état d'urgence sanitaire qui était en vigueur dans les territoires ultramarins jusqu'à ce 31 mai ne serait pas prolongé. Par NP - Publié le Jeudi 31 Mars 2022 à 15:04





Pour rappel, voici l'ensemble des mesures actuellement en vigueur à La Réunion. Sébastien Lecornu a indiqué à l'Agence France Presse que l'état d'urgence sanitaire en vigueur dans plusieurs territoires d'Outre-mer dont La Réunion ne serait pas prolongé. Ce régime spécial qui permettait de mettre en place des couvre-feux et des confinements sanitaires prend donc fin ce jeudi 31 mars au soir.Cette évolution n'implique cependant pas de changement au niveau du Pass vaccinal, du port du masque et des modalités de voyage au départ et à destination de La Réunion.