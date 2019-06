La grande Une Fin de l'éruption du Piton de la Fournaise L'Observatoire Volcanologique signale la fin de l'éruption au Piton de la Fournaise ce 13 juin à midi (heure locale). "Les enregistrements ne détectent plus que du bruit associé au mauvais temps sur le volcan", annonce l'OVPF.

Après deux jours de spectacle, le Piton de la Fournaise s’est rendormi ce jeudi à midi.



L’éruption avait débuté le mardi 11 juin à 06h35 (heure Réunion) après avoir montré des signes de réveil à la fin du mois de mai.



Dès le premier jour de l’éruption, deux des quatre fissures ouvertes en pente externe Sud-Sud-Est du cratère n’étaient plus actives. Des deux autres s’échappaient des fontaines de lave et d’importantes coulées. Cette fois encore, le spectacle était grandiose mais s'est achevé rapidement. Zinfos974 Lu 367 fois