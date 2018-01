Fin de l'alerte orange

La tempête tropicale « BERGUITTA » perd de son intensité et sa trajectoire s’éloigne de la Réunion.



Météo France confirme qu’elle ne présente plus de menace pour l’île.



En conséquence, et compte tenu des dernières évolutions du système dépressionnaire « BERGUITTA », le Préfet de la Réunion a décidé de lever l’alerte cyclonique ce jour à 8h.



Aucun accident mortel n’est à déplorer à ce stade. Des recherches concernant un éventuel disparu sont en cours à l'Etang-Salé à la suite de différents témoignages.