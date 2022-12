Communiqué Fin de grève à Ewa Air : Le point sur le programme de vols de ce vendredi

Si le mouvement de grève a pris fin, la compagnie reste tenue de respecter des délais réglementaires et opérationnels pour la reprogrammation de ses équipages et l'utilisation de ses aéronefs. Par N.P - Publié le Vendredi 23 Décembre 2022 à 06:48

Le communiqué :



Les équipes de la compagnie Ewa Air sont entièrement mobilisées et mettent actuellement tout en œuvre pour permettre un retour au programme des vols nominal. La compagnie est cependant tenue de respecter des délais réglementaires et opérationnels pour la reprogrammation de ses équipages et l'utilisation de ses aéronefs.



Voici ci-après le programme des vols confirmé pour la journée du vendredi 23 décembre 2022 :



MAYOTTE-REUNION-MAYOTTE :

ZD401 : départ Mayotte 9h20 heure locale

ZD402 : départ Réunion 13h15 heure locale



MAYOTTE-MORONI-MAYOTTE :

ZD3302 : départ de Mayotte à 15h25 heure locale

ZD3303 : départ de Moroni à 16h55 heure locale



Les vols Nosy be, Diego et Majunga du vendredi 23/12 sont annulés. Les passagers impactés seront informés par les équipes commerciales d’Ewa Air dès qu’une solution de réacheminement aura été trouvée.



La compagnie Ewa Air fera un point chaque jour sur le programme de ses vols.

Elle souhaite dès à présent présenter ses excuses aux passagers pour les perturbations occasionnées pendant cette période de fêtes de fin d'année et de vacances scolaires qu’elle sait importante pour sa clientèle.



MESURES COMMERCIALES



La compagnie Ewa Air a souhaité mettre en place les mesures commerciales suivantes pour tous les passagers impactés pas les ajustements du programme des vols :

Possibilité de modification sans frais/pénalités

Si nouvelle réservation avec changement de saisonnalité, cette modification se fera sans réajustement sur le nouveau niveau tarifaire disponible sans pénalité.

Remboursement sans frais du billet à la demande du passager. Dans tous les cas, Ewa Air recommande à ses passagers avant de se rendre à l’aéroport de bien vouloir vérifier les informations sur les vols opérés disponibles sur la page Facebook d’Ewa Air et de surveiller leurs messageries électroniques.



