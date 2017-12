Fin de conflit à l'usine de Bois-Rouge, les grévistes obtiennent 2 300 euros de prime d'intéressement

La grève des salariés de l'usine de Bois-Rouge a pris fin cet après-midi. En effet, un accord de fin de conflit a été signé entre la direction et les grévistes. Un retour à la normale est prévu ce vendredi à 16 heures.



L'accord signé prévoit le versement aux salariés de l'usine d'une prime d'intéressement de 2 300 euros. "La direction s'est par ailleurs engagée pour 2018 à renégocier cette prime qui fait défaut depuis deux ans", explique Pascal Dalleau du syndicat Force ouvrière.



En effet, comme nous l'apprend le syndicaliste, le paramètre qui influe le plus dans le mode de calcul de la prime d'intéressement est l'écart technique. "Ça fait deux ans que cet écart n'arrête pas de monter. Plus il augmente, moins la prime d"intéressement est importante", indique Pascal Dalleau, serein quant aux prochaines renégociations. "La direction s'est engagée dans le PV de fin de conflit à remettre à plat le système de calcul de la prime d'intéressement actuel et qu'on arrête avec celui là".