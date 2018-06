La grande Une Fils de maire à La Réunion, drag queen à Paris !





Au détour d'une phrase, il révèle avoir grandi à la Réunion mais y avoir manqué d'affection. Mais surtout, d'avoir été rejeté car son entourage le considérait comme "un enfant un peu bizarre". "Je ne me sentais pas à ma place", avoue-t-il, convaincu qu'il fallait qu'il aille "voir ailleurs pour pouvoir (m)'exprimer beaucoup plus librement".



Il a donc choisi Paris pour y vivre dans l'anonymat.



Khazel ne le dit pas dans la vidéo, mais Zinfos est en mesure de vous révéler qu'il est le fils d'un des 24 maires de la Réunion... Pas facile dans ces conditions de vivre comme il l'entendait.



Un peu plus loin dans la vidéo, Khazel avoue être maintenant bien dans sa peau, heureux d'être celui qu'il est dans la vie de tous les jours.



Ses amis pensaient qu'il voulait être drag queen parce qu'il "ne se se sentait pas bien dans (m)on corps d'homme et que (je) cherchais à devenir une femme exubérante". Mais pas du tout, "c'est un personnage que j'invente", c'est "un art".



