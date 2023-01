Filmé par un drone à quelques mètres d’une plage en Australie, un requin-tigre s'approche d'une baigneuse

La terrifiante scène d’un requin-tigre se dirigeant droit sur une baigneuse dans le lagon d’une plage de Perth en Australie a été filmée par un drone. Les faits remontent au 28 décembre et les images de cette vidéo partagée sur le compte Instagram du photographe australien Wanderlust Flyer ont été visionnées plus de 26.000 fois, sans compter les reprises par d’autres médias et plateformes. Le requin-tigre de près de 4 mètres de long a été aperçu à proximité des baigneurs avant de se diriger sur une femme au bord de la plage, a rapporté Fox News, relayé par Geo.



Comme le requin blanc et le requin bouledogue, le requin-tigre est l’une des espèces les plus dangereuses pour l’humain. Bien que les attaques restent extrêmement rares, les squales préférant s’attaquer à leurs proies habituelles qu’à des humains, une vingtaine d’attaque est répertoriée par an.



Après avoir filmé la scène, le pilote du drone a prévenu les sauveteurs et couru sur la plage pour avertir les baigneurs du danger et les faire sortir de l’eau.