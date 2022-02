A la Une . Filmé en train de frapper son chat, l’international français Kurt Zouma déclenche une polémique

Le joueur de l’équipe de France Kurt Zouma a publié une vidéo où il frappe son chat à plusieurs reprises. Des faits qui ont provoqué une grande polémique outre-Manche où la maltraitance animale est punie de 5 ans d’emprisonnement. Son club de West Ham promet des sanctions tandis que la Fondation Brigitte Bardot demande à ne plus le sélectionner en bleu. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 8 Février 2022 à 15:45

À ce rythme, les prisons anglaises vont présenter de meilleures équipes de football que bien des clubs de Premier League. Après Benjamin Wendy et Masson Greenwood, tous deux accusés de viols, c’est un nouvel international qui risque à présent la prison, en l’occurrence le Français Kurt Zouma.



Dans une vidéo publiée par le tabloïd anglais The Sun, on voit le joueur de West Ham frapper son chat à deux reprises sous les rires d’un ami.



Son club a immédiatement réagi : "West Ham condamne sans réserve les actions de son joueur, Kurt Zouma, dans la vidéo qui a circulé. Nous avons parlé à Kurt et traiterons l'affaire en interne, mais nous tenons à préciser que nous ne tolérons en aucun cas la cruauté envers les animaux".



De son côté, la Fondation Brigitte Bardot annonce qu’elle va porter plainte et demande sa suspension de l’équipe de France où il compte 9 sélections.

#MaltraitanceAnimale

Quand l'international de foot @KurtZouma s'amuse à shooter un chat par jeu, pour le plaisir et la frime... @equipedefrance vous devez réagir, et sanctionner ce joueur qui doit (au minimum) être suspendu pour la saison. pic.twitter.com/U8HCCQ9WnD

— Christophe Marie (@FBB_PorteParole) February 8, 2022



Le joueur est également sorti du silence : "Je suis désolé. Je m'excuse auprès des gens choqués par la vidéo. Nos deux chats vont bien et sont en bonne santé. Ils sont aimés et chéris par notre famille, il s'agissait d'un incident isolé qui n'arrivera pas de nouveau."



Des faits qui pourraient valoir à Kurt Zouma des ennuis judiciaires puisque la législation britannique a été durcie l’année dernière. La maltraitance animale y est à présent punie de 5 ans de prison.



