Filmé en train de donner des coups de poing, il écope d'un an de prison

Déjà violenté, le fils avait décidé d'installer une caméra dans la chambre de son père, dans son logement à la Plaine des Palmistes.



Lorsqu'il a vu le visage boursouflé et agressé mercredi matin, il a décidé de visionner les bandes vidéos de la veille.



C'est alors qu'il découvre que son père a reçu la visite d'un ami, très costaud, bouteille de rhum à la main.



Le père va donner une petite tape à son camarade, qui réplique plus fortement. Ils reprennent ensuite quelques verres après ce premier épisode. L'ami va ensuite asséner le père ivre de violents coups de poing sans raison, avant de quitter le logement en titubant.



Grâce aux vidéos, l'agresseur a pu être jugé. Incapable de dire pourquoi, il déclare que "c'est le rhum qui est monté". "Il écope de 12 mois de prison avec sursis et mise à l'épreuve", souligne le JIR.