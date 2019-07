A la Une .. Film d'animation olé olé sur Antenne Réunion : "Une erreur grave et humaine" Sexe, drogue et violence, voilà de quoi surprendre ceux qui s’apprêtaient à passer l’après-midi de dimanche en famille devant leur télé. À 15h40, Antenne Réunion diffuse un film d’animation danois, "Princess", qui n’a rien d’un dessin animé pour enfants. La chaîne s’est excusée au moment du JT et assure tout faire pour que cela ne se reproduise jamais.

"Nous sommes en train de revoir tous nos process en interne. C’est une faute inexcusable et nous réitérons nos sincères excuses auprès des téléspectateurs", indique Mayia Letexier, directrice générale d’Antenne Réunion.



Dimanche, en milieu d’après-midi, dans un créneau plutôt familial, la chaîne a par erreur diffusé un film d’animation pour adultes, contenant des scènes de sexe, drogue et violence, susceptible de choquer les jeunes téléspectateurs. De nombreux internautes ont notamment réagi sur les réseaux sociaux.



Comment ce programme est-il arrivé jusqu’aux écrans des téléspectateurs sans que personne ne se rende compte de la nature du film ? C’est une série d’erreurs "graves et humaines" qui sont à l’origine de ce dysfonctionnement, explique la directrice générale :



"Ce programme a été acheté en 2008 sur un catalogue de films familiaux, la première erreur vient du fournisseur qui l’a intégré à ce catalogue alors qu’il n’est pas destiné à cette audience. Mais à l’acquisition du programme, nous n’avons pas lu assez attentivement le synopsis."



Si l’intégralité des programmes de la chaîne sont testés en termes qualitatifs et en matière de contenu, avant leur diffusion, celui-ci est passé entre les mailles du filet : "là aussi il y a eu erreur, il n’aurait pas dû être validé pour diffusion après visionnage".



Un incident qui va plus au-delà de l’horaire de diffusion pour la chaîne : "C’est un programme qui n’est pas dans la ligne de nos valeurs et de notre ADN, il ne correspond pas à ce qu’on souhaite offrir au Réunionnais et au territoire".



Mayia Letexier a indiqué que tout le processus qui a mené à cette erreur est en train d’être revu en interne, pour que cela ne se reproduise pas. La chaîne a également pris les devants et a alerté le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Charlotte Molina Lu 5540 fois





