Fillette de 3 ans morte dans un lave-linge : Le point sur cette tragédie

Le drame s’est joué jeudi soir dans le XXe arrondissement de Paris. S’inquiétant de ne pas voir la petite dernière de trois ans à la fin du dîner, une famille s'inquiète et entame des recherches un peu partout dans l’appartement et à l’extérieur, rapporte Le Parisien. La petite fille a finalement été retrouvée par son père et l'un de ses frères dans le lave-linge. La fillette était dans un état critique



Le SAMU a été alerté sur le champ mais malgré l’intervention des secours, l'enfant n’a pas survécu. Selon l’AFP, une source proche du dossier aurait indiqué que la cause de décès était l'étouffement. Aucune trace de violence n’a été décelée sur le corps de la petite.



Selon les premières investigations de la brigade de protection des mineurs, l’appareil, dont le "hublot se referme automatiquement" était "éteint" et n’avait "pas tourné".