Filières sanitaires et sociales dans l’Hexagone : La Région s'explique sur la fin du dispositif d'aide

Pressée par les parents d’étudiants soutenus par les députés Huguette Bello et Jean-Hugues Ratenon , la Région Réunion s’est exprimée ce lundi sur la disparition des aides versées aux étudiants inscrits dans les filières sanitaires et sociales dans l’Hexagone.Si la collectivité n’intervient plus en complémentarité du dispositif de LADOM, c’est en raison des restrictions budgétaires imposées, indique-t-elle dans un communiqué. "Aujourd’hui, le gouvernement impose aux collectivités de réduire leurs dépenses de fonctionnement, les obligeant à repenser leur mode d’intervention".Jusqu’à la rentrée 2017/2018, la Région participait à hauteur de 495 euros par mois s’ajoutant au 205 euros de LADOM. Une compétence de l’État pour laquelle la Région Réunion s'est engagée "de manière volontariste", rappelle-t-elle.Reste la possibilité pour ces étudiants de recevoir une bourse du Conseil Régional d’accueil en Métropole, "au même titre que la bourse de la Région Réunion versée aux étudiants inscrits dans cette filière à La Réunion et bénéficier de certaines aides de LADOM". Le dispositif subsiste en revanche pour les étudiants en formation sanitaire et sociale à l’étranger, "ces derniers ne pouvant bénéficier d’aucune aide"."La Région a alerté LADOM et le Préfet de La Réunion (courrier du 13 novembre 2017) sur la nécessité pour cette agence d’exercer pleinement son rôle et ses responsabilités en matière de mobilité vers la Métropole et sur l’impossibilité pour la Région de continuer à co-financer ces études".La collectivité régionale qui note que LADOM s’est désengagée en 2015 sur le dispositif "Étudier et vivre au Québec" et pour les étudiants partant à l’étranger alors que la Région s’est substituée à l’Agence et alloue chaque année un budget de 10 millions d’euros.