Blog de Pierrot Filières sanitaires et sociales : Ou l'art de la récupération

Depuis quelques jours, Huguette Bello et Ericka Bareigts s'agitent tant qu'elles peuvent pour créer le buzz autour des difficultés rencontrées par les étudiants des filières sanitaires et sociales.



La réalité est pourtant simple : le gouvernement, celui de François Hollande pourtant soutenu par Ericka Bareigts et dans une moindre mesure par Huguette Bello, a décidé de réduire fortement les subventions aux différentes collectivités.



Comment ensuite s'étonner que les mêmes collectivités soient ensuite contraintes de réduire elles mêmes certaines subventions?



Jusqu'à preuve du contraire, l'argent i trouve pas sou d'roches...



Voilà donc deux allumeuses d'incendies qui s'étonnent ensuite des dégâts occasionnés par les flammes et qui veulent se faire passer pour de gentils pompiers...



Et pourquoi je ne suis pas étonné par le fait que les parents les plus virulents sont des partisans d'Huguette Bello? Et par le fait que leurs revenus soient supérieurs aux cadres fixés? Normal qu'ils souhaitent une aide sans conditions de revenus car, vu ce qu'ils touchent, ils seront les premiers perdants dans la nouvelle formule fixée par la Région...



Pierrot Dupuy





