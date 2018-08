La grande Une Filières sanitaire et sociale en métropole: Six dossiers toujours bloqués





Reçus ce mardi par le Guichet Jeune au centre Cadjee à Saint-Denis, les étudiants attendent la réponse de la Région qui devrait tomber dans les prochains jours. Ils croyaient en avoir fini hier. Les jeunes inscrits en carrières sanitaire et sociale, ainsi que leurs parents, mobilisés depuis 10 jours pour obtenir la bourse régionale (l’Allocation mobilité spécifique) ont eu, pour la plupart, gain de cause auprès de la Région Réunion et LADOM Mais suite à l’étude au cas pas cas des dossiers, six d’entre eux sont toujours bloqués. Pour cause, des billets déjà payés par LADOM cette année pour passer des oraux en métropole. Ceux ayant profité de ce dispositif n’ont à priori droit à rien d’autre. Le petit groupe s’est donc indigné : "On nous a dit que l’Allocation mobilité spécifique de la Région n’existait plus mais qu’on pouvait obtenir des billets de LADOM. On a donc pris ce qu’il y avait. Mais aujourd’hui c’est la raison pour laquelle on passe à côté de l’allocation". À cause d’un billet d’avion cette année, ils se voient refuser les 700 euros mensuels (sur trois ans), et l’allocation d’installation parfois de plus de 2700 euros (et 800 de plus pour une première installation).Valérie, elle, est un cas à part. Ayant eu une rentrée décalée – en février – elle a dû faire appel à la région Auvergne-Rhône-Alpes qui lui donne 320 euros par mois. Sans aide de la Région Réunion, cette jeune femme qui avoue se sentir "abandonnée", envisage de travailler les weekends.La maman de Lorenza devra quant à elle vendre une voiture pour financer la rentrée de sa fille, si la Région n’accepte pas leur dossier. "C’est son éducation, on n’a pas le choix, affirme-t-elle, mais on garde espoir".Reçus ce mardi par le Guichet Jeune au centre Cadjee à Saint-Denis, les étudiants attendent la réponse de la Région qui devrait tomber dans les prochains jours.

