Filières sanitaire et sociale en métropole : Les dossiers de bourse étudiés au cas par cas

Leur combat a fini par payer. En conflit avec la Région Réunion et LADOM concernant l'absence de bourse régionale pour leurs enfants inscrits en carrières sanitaires et sociales en métropole, une délégation de parents et étudiants a été reçue cet après-midi à la Pyramide inversée. Les dossiers de demande d'aide ont été étudiés au cas par cas par des agents de LADOM. Les étudiants sont ressortis globalement satisfaits de ces échanges.



Les jeunes doivent s'inscrire dans leur région d'accueil et doivent se renseigner sur les aides auxquelles ils peuvent prétendre. LADOM et la Région se sont engagées à compléter le dispositif. Ces jeunes seront accompagnés durant les 3 prochaines années. En revanche, pour les nouveaux demandeurs l'an prochain ce dispositif exceptionnel ne sera pas reconduit.



Cela faisait une semaine que les premiers échos de ce mécontentement ont été dévoilés par des parents surpris d’apprendre qu’au 30 juin, la bourse régionale associée avait été supprimée. Les 700 euros jusque là accordés aux futurs étudiants inscrits en carrière sanitaire et sociale - lorsque la filière n’existe pas à La Réunion - n’ont pas été reconduits par la collectivité régionale.



Ce matin, une réunion technique s'était déroulée à la préfecture entre la Région, LADOM et le SGAR, pour préciser les modalités opérationnelles du traitement des dossiers.



Samedi, LADOM s'était engagée sur trois ans pour financer le dispositif "Passeport pour la mobilité de la formation professionnelle". Peu de temps après cette annonce, la collectivité régionale avait indiqué qu'elle allait également s'engager sur la même période et ainsi compléter l'aide à la mobilité nécessaire pour ces jeunes.