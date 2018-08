La grande Une Filières sanitaire et sociale dans l'Hexagone : Les étudiants privés d'aide reçus en préfecture

Les étudiants privés d’aide régionale poursuivent leur combat. Cette fois, leur avenir se joue en terrain neutre, sous l’oeil attentif de la médiation de la préfecture.



Les élus de la Région ne sont pas présents à cette réunion, mais les étudiants ont désormais des questions à poser aux représentants de LADOM, dont les représentants sont en préfecture. Les étudiants sont quant à eux toujours accompagnés par les députées Huguette Bello et Ericka Bareigts ainsi que des représentants de la Fédération des étudiants de La Réunion (FER). Une délégation est reçue par la préfecture depuis 14H30.



Hier après-midi, après la tenue d’une réunion à la Pyramide inversée, les étudiants, pour certains accompagnés d’un parent, ont poussé leur mobilisation jusqu’à faire un sit-in dans la salle Pavageau de la Région. Leur mobilisation est restée intacte jusqu’à 19H30 où la promesse d’une nouvelle rencontre leur a été donnée pour ce mercredi.



Voilà une semaine que les premiers échos de ce mécontentement ont été dévoilés par des parents mécontents d’apprendre qu’au 30 juin, la bourse régionale associée avait été supprimée. Les 700 euros jusque là accordés aux futurs étudiants inscrits en carrière sanitaire et sociale - lorsque la filière n’existe pas à La Réunion - n’ont pas été reconduits par la collectivité régionale.



Parents et étudiants ont rappelé hier qu’ils désapprouvaient également la méthode en regrettant le manque de communication puisqu’ils s’étaient déjà engagés depuis des semaines voire des mois dans leurs inscriptions ainsi que dans les démarches de réservation d’un logement et d’un billet d’avion.



Hier après-midi, la rencontre avec les élus régionaux Faouzia Vitry (vice-présidente déléguée à la jeunesse) et Alin Guezello n’a donc pas abouti.



Dans un communiqué ce mardi soir, la Région Réunion a tenu à rappeler qu’elle avait pris cette décision suite à la modification de la législation. Une modification survenue en 2016 et qui ne l’obligerait plus à intervenir.



"Nous souhaitons informer ces jeunes du changement de mode de financement opéré par le Gouvernement, en application du décret n° 2016-1901 relatif aux bourses accordées aux étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation de certaines professions de santé. Ce nouveau mode de financement imposé aux Régions en faveur des étudiants de la filière sanitaire et sociale est aujourd’hui moins favorable aux étudiants Réunionnais puisqu’il prévoit une harmonisation des bourses sur celles en vigueur dans l'enseignement supérieur », détaille la Région qui demande à ce que chacun prenne ses responsabilités : État, LADOM, Conseil Régional." Zinfos974 Lu 364 fois