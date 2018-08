Société Filières sanitaire et sociale : Plus d'explications mais toujours pas de solution Actuellement à l’hôtel de Région, des parents et leurs enfants sont entendus par des représentants.





Accompagné par les députés Huguette Bello et Ericka Bareigts le groupe est ressorti perplexe de cet échange.



"Il y a eu un choix de la Région de se retirer de ce dispositif d’aide" déclare la député Bareigts. "Le dispositif qui était existant, porté par l’Etat, existe toujours. Mais il vient en complément de l’aide de la Région. A parti du moment où la Région décide de ne plus l’accompagner{…} l’aide de l’Etat serait insuffisante."



Si la Région décide de rétablir ce dispositif, l’Etat ne sanctionnera aucune décision de cette dernière. Une nouvelle positive pour les futurs étudiants.



Toujours dans une impasse, Eloise repart un peu déçue : "On reste sans solution, sans aide". Elle souligne les coûts élevés pour partir étudier en métropole et que certains parents "vont devoir se serrer la ceinture" pour assumer toutes ces charges.

