Filières sanitaire et sociale : ​"Pour le syndicat UNI Réunion, la pitrerie doit cesser"

Le syndicat étudiant UNI Réunion appelle le gouvernement à une prise de responsabilité immédiate dans le dossier des filières sanitaires et sociales. La stratégie d'un désengagement flagrant au détriment des étudiants et une nouvelle attaque portée contre la jeunesse.



L'Uni Réunion dénonce également la triste récupération politique du dossier par les députés Huguette Bello et Ericka Bareigts, les intérêts occultes de la prochaine campagne des Régionales 2021 ne doivent pas interférer avec le sort des étudiants.