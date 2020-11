Filières de déchets REP : un bilan dans le vert

64 156 tonnes en 2019 : c’est le volume collecté par les 18 éco-organismes et organismes collectifs pour l’année 2019. Un bilan favorable émis par le Syndicat de l'Importation et du Commerce de La Réunion (SICR) et l’Agence de Transition Ecologique (anciennement ADEME) qui suivent chaque année de très près l’évolution des tonnages des déchets collectés et traités par les filières à Responsabilité Elargie du Producteur (REP). Une belle tendance pour ces filières qui continuent leur développement à La Réunion.



En 2019, le volume pris en charge par les filières REP s’établit à hauteur de 64 156 tonnes contre 48 645 tonnes en 2018 (hors véhicules hors d’usage). Les performances sont variables d’une filière à l’autre.



En tête de peloton, nous retrouvons naturellement CITEO avec les déchets d’emballages et papiers (45 104 T) ; ECOSYSTEM et ECOLOGIC pour les déchets d’équipements électriques et électroniques - DEEE ménagers (8148 T / +7 %) ; AVPUR pour les pneumatiques (6051 T / +18 %) ; ATBR pour les batteries automobiles et industrielles (2316 T / +35 %) ; Re_fashion (ex Eco TLC) pour les textiles d’habillement, linge de maison et chaussure (1480 T/ +40 %) ; ECOSYSTEM pour les DEEE professionnels (695 T / +25 %) et les lampes (27 T / +21 %) ; VALDELIA pour les mobiliers non ménagers (71 T / + 222 %) ; CYCLAMED pour les médicaments non utilisés à usage humain, périmés ou non (90 T / +17 %) ; COREPILE pour les piles & accumulateurs portables (74T) ; PV CYCLE pour les panneaux photovoltaïques (16 T/+129%) et DASTRI pour les déchets d’activités de soins à risques infectieux (10 T/ +6%).



L’année 2019 a été également marquée par la mise en place opérationnelle de la filière de mobiliers ménagers. ECO-MOBILIER a collecté 210 T en cours d’année. Autre filière lancée en 2019 sous l’égide du SICR, est celle des Véhicules Hors d'Usage abandonnés avec VHU Réunion.



Le SICR se réjouit de cette progression constante, qui reflète la précieuse synergie existante à La Réunion entre les différentes parties prenantes de la REP (éco-organismes, entreprises, services de l’Etat, collectivités,…). « Cette augmentation globale nous encourage à poursuivre nos efforts pour optimiser le développement et les performances des filières dans notre département », nous précise Sandrine SINAPAYEL, la Responsable Filières du SICR.



Les filières attendues sur notre île en 2021-2022 sont APER PYRO pour les produits pyrotechniques de sécurité maritime ; APER pour celle de déconstruction des bateaux de plaisance et ECO DDS pour les déchets chimiques.



Toute l’équipe du SICR est aujourd’hui active pour sensibiliser les professionnels sur leurs obligations réglementaires, les informer sur les outils et services qui sont à leur disposition. Stéphanie CAVALIE, Chargée de relations Entreprises et Communication du SICR nous précise qu’une information sur les solutions gratuites proposées par les filières est accessible au grand public via le site internet dechets-rep.com et à travers les pages Linkedin et Facebook « Dechets REP Réunion/Mayotte ».



Les éco-organismes sont également mobilisés au sein de la plateforme interfilières Réunion-Mayotte. L’intérêt de la plateforme, pour Marina HO-MOUYE, qui a récemment rejoint l’équipe du SICR, c’est de partager nos expériences, échanger nos bonnes pratiques et créer des synergies pour le développement harmonieux des REP. Valérie CHOW PING MO, la secrétaire générale du SICR nous rappelle que « dans la crise sanitaire actuelle, nous sommes heureux de pouvoir compter d’une part sur l’implication sans faille des éco-organismes, d’autre part sur l’engagement des professionnels qui se mobilisent pour que les filières fonctionnent normalement ».