Filière de Kwassa démantelée à Mayotte: Un policier de la PAF incarcéré

Un policier de la PAF ferait partie du réseau. À Mayotte, alors qu'une enquête menée par la section mobile de recherche de la police aux frontières a permis de démanteler une filière de kwassa, un policier de la brigade nautique fait partie des mis en causes, rapporte Les Nouvelles de Mayotte.



Avec les informations dont il disposait du fait de sa profession, l'individu est soupçonné d'avoir renseigné les passeurs sur les emplacements des vedettes de surveillance, leur permettant d’amener des clandestins à Mayotte sans risquer de se faire interpeller. Le tout contre rémunération.



Le policier placé en détention



Le réseau démantelé organisait "des transports réguliers entre Anjouan et Mayotte d'étrangers en situation irrégulière, de cigarettes de contrebande et de produits stupéfiants", a précisé le parquet dans un communiqué relayé par le média.



Avec lui, trois autres individus ont été placés en garde à vue puis présentés au juge d'instruction le 13 décembre dernier. Tous ont été incarcérés à Majicavo. Les investigations se poursuivent.