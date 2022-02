Economie Filière canne-sucre : Élus et professionnels interpellent Emmanuel Macron

Élus et professionnels interpellent Emmanuel Macron pour faire part de leur inquiétude concernant la filière canne-sucre. Un courrier a été envoyé au président de la République. Une rencontre avec le ministre des Outre-mer lors de sa visite dans l’île est demandée. Par N.P - Publié le Samedi 12 Février 2022 à 08:11

Le communiqué du Comité Paritaire Interprofessionnel de la Canne et du Sucre :



Conscients de l’urgence et soucieux de défendre l’économie de l’île, les élus du territoire se mobilisent aux côtés des professionnels pour défendre la filière canne-sucre.



Comme annoncé, une réunion s’est tenue ce jour avec les services de l’Etat afin de leur fournir les éclairages techniques demandés. Cette réunion n’a pas été concluante, dans la mesure où, nous le comprenons bien, la réponse ne peut être que politique. L’Etat va-t-il continuer à soutenir réellement la filière canne-sucre, c’est-à-dire lui apporter les soutiens complémentaires indispensables à sa survie ?



Cette inquiétude est partagée par l’ensemble du territoire et fait l’objet d’un courrier adressé ce jour au Président de la République, signé par les élus de La Réunion toutes tendances politiques confondues. Avec le soutien de la Présidente du Conseil Régional, du Président de la Collectivité départementale, de la quasi-totalité des parlementaires et des maires de La Réunion, l’Union Sacrée s’agrandit bien au-delà des professionnels de la filière.



Avec gravité, nous demandons officiellement à rencontrer en urgence le ministre des Outre-mer lors de sa visite dans l’île dans les jours à venir, et au cours d’une séquence dédiée à l’avenir de la filière canne-sucre.





Publicité Publicité