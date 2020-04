Communiqué Filière avicole: H. Bello interpelle le gouvernement sur le doublement du prix du fret d'Air France Huguette Bello a interpellé ce mardi le gouvernement sur la problématique liée au doublement du prix du fret par Air France pour l'importation d'oeufs à couver (OAC) et des poussins. La question de la députée :

Mme Huguette Bello attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports sur la situation des éleveurs de la filière avicole de La Réunion qui, outre les grandes difficultés provoquées par le Covid-19, doivent de façon inattendue faire face à un autre problème, lié cette fois au doublement par Air France du prix du fret aérien pour l’importation des oeufs à couver (OAC) et des poussins (à savoir 5,20€ /kilo + autres taxes).



Selon leurs estimations, le surcoût serait de près de 4000 euros pour 30 000 OAC importés. Ils acceptent d’autant moins cette augmentation qu’elle vient contrecarrer leur volonté et leur efforts pour proposer aux consommateurs de La Réunion des produits frais de qualité au meilleur prix.



Dans cette période de crise sanitaire où les pouvoirs d’achat sont particulièrement malmenés, ils refusent de répercuter cette hausse du fret sur les prix de vente. S’agissant de petites structures, cette attitude responsable n’est toutefois pas sans risque.



Aussi pour éviter de mettre en danger leur activité, les producteurs de volailles souhaitent que la compagnie Air France revienne à ses tarifs habituels. Ou alors que l’État leur attribue une aide exceptionnelle compensant ces surcoûts. Ou encore qu’ils puissent être prioritaires sur la compagnie aérienne la moins chère à savoir aujourd’hui Air Austral (3,40 € /kilo + autres taxes et frais).



Partageant l’incompréhension de ces éleveurs, Mme la Députée prie M. le Ministre de bien vouloir agir rapidement, notamment auprès d’Air France, pour que la production et l’offre de volailles à La Réunion continuent à être garanties dans les meilleures conditions possibles.



Huguette BELLO

Députée de La Réunion

Nicolas Payet Lu 59 fois







Dans la même rubrique : < > Covid-19 : Les Outre-mer entre inégalités sociales et urgence de résilience Génération Écologie propose aux citoyens de faire ensemble un "inventaire de l’essentiel"