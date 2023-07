Rubrique sponsorisée Filets retirés à Boucan et aux Roches

Les filets des plages de Boucan Canot et des Roches Noires ont été retirés en prévision de la houle à venir. Par conséquent, la baignade et les activités nautiques sont désormais interdites jusqu’à nouvel ordre. La flamme rouge a donc été hissée. Par Ville de Saint-Paul - Publié le Vendredi 21 Juillet 2023 à 07:05

Une fois les conditions redevenues favorables, la baignade sera à nouveau possible dans les espaces dédiés à cet effet. Cependant, la piscine naturelle de Boucan-Canot reste accessible à la baignade.