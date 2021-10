Rubrique sponsorisée Filets réinstallés à Boucan Canot et aux Roches Noires

La baignade est de nouveau possible ce lundi 04 octobre 2021 à Boucan Canot et aux Roches Noires.



La piscine de Boucan Canot reste toujours accessible au public avec une flamme verte. Par Ville de Saint-Paul - Publié le Lundi 4 Octobre 2021 à 15:27