Filets de baignade retirés à Boucan et aux Roches

En raison de la houle à venir, le filet de baignade de Boucan Canot sera retiré ce mercredi matin 18 janvier 2023 et celui des Roches Noires sera désinstallé ce mercredi 18 janvier dans l’après-midi. Par conséquent, la baignade et les activités nautiques seront donc interdites jusqu’à nouvel ordre. Par Ville de Saint-Paul - Publié le Mercredi 18 Janvier 2023 à 10:32

Une fois les conditions météorologiques redevenues favorables, les filets seront réinstallés afin de permettre le retour à la baignade dans les zones dédiées.