En prévision des mauvaises conditions météorologiques à venir, la Ville de Saint-Paul retire le filet de baignade à Boucan Canot ce mercredi 27 avril 2022.



La baignade et les activités nautiques sont donc interdites jusqu’à nouvel ordre. La flamme rouge est hissée pour la baignade et les activités nautiques et Orange Requin.



Une fois les conditions météorologiques redevenues favorables, le filet sera réinstallé à Boucan afin de permettre le retour à la baignade dans les zones dédiées.