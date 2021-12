A la Une . Figure de l'agroécologie, Pierre Rabhi est mort

L'écrivain et penseur français Pierre Rabhi, auteur de l'ouvrage "Vers la sobriété heureuse", est décédé. Par N.P - Publié le Dimanche 5 Décembre 2021 à 07:37

Pierre Rabhi, écrivain et figure de l’agroécologie, est mort à l'âge de 83 ans des suites d’une hémorragie cérébrale.



Paysan et penseur français d'origine algérienne, Pierre Rabhi défendait un mode de société plus respectueux des hommes et de la terre et soutenait le développement de pratiques agricoles accessibles à tous et notamment aux plus démunis. Cofondateur du Mouvement Colibris, il était reconnu expert international pour la sécurité alimentaire et a participé à l’élaboration de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification.



Ce militant de la cause écologie appelait à "l'insurrection des consciences" et invitait à "sortir du mythe de la croissance indéfinie", mais aussi à "réaliser l'importance vitale de notre terre nourricière et à inaugurer une nouvelle éthique de vie" vers une "sobriété heureuse".



Pierre Rabhi a été à l’origine de nombreuses structures, nées de sa propre initiative ou de ses idées, comme l’association Terre & Humanisme (d’abord appelée “Les Amis de Pierre Rabhi”), le Mouvement des Oasis en Tous Lieux, le centre agroécologique Les Amanins ou la Ferme des enfants-Hameau des Buis. Il a publié plus d’une vingtaine d’ouvrages, dont “Vers la sobriété heureuse” et "L’Agroécologie, une éthique de vie" (Actes Sud), ou encore "La puissance de la modération" (Éditions Hozhoni).