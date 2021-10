Communiqué "Fier.e de mon parkour" : L’opération pour rebondir avec le RSA

Un an après la recentralisation du RSA, les différents acteurs impliqués dans la réinsertion ont lancé l’opération "Fier.e de mon parkour". Durant une journée, les bénéficiaires ont partagé leur expérience qui leur a permis un retour à l’emploi. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 12 Octobre 2021 à 15:12





L’évènement « Fier.e de mon Parkour » intervient un an après la signature de la convention sur la recentralisation du RSA. Cette journée dédiée aux parcours réussis a pour objectif de créer de la valeur autour des expériences des usagers bénéficiaires du RSA et de stimuler l’insertion durable en créant du lien sur le territoire.



4 tables rondes viennent rythmer la journée pour valoriser le retour d’expérience positif d’usagers et les modalités de l’accompagnement au service de leur insertion professionnelle durable. Mettre en avant les témoignages et le vécu des usagers en les plaçant au cœur de l’événement

Ouvrir le champ des possibles, le dépassement et l’ambition

Interconnecter, mettre en réseau et créer du lien pour dynamiser les parcours des bénéficiaires

Illustrer la capacité de résilience individuelle et partenariale Le mot du Préfet de La Réunion:



Je salue le caractère partenarial qui anime les dispositifs de retour à l’emploi pour les bénéficiaires du RSA, qui s’inscrivent dans une démarche positive d’insertion. Malgré les difficultés, ils ont décidé de porter leur projet professionnel en mobilisant les moyens mis à disposition par les partenaires de l’insertion et de l’emploi. Cet engagement d’accompagnement réunit autour de l’Etat et de la CAF, le Conseil Départemental, le pôle emploi, et les missions locales.



Un an après la recentralisation du RSA, l’évènement « Fier.e de mon parkour » est un moment de partage d’expériences, qui valorise des parcours réussis et qui met l’accent sur les différentes étapes dans la démarche engagée par les bénéficiaires. Susciter la prise de conscience, redonner confiance dans l’avenir, inspirer des parcours et provoquer le déclic. De manière inédite, ce format de rencontre nous permet aussi de partager des trajectoires professionnelles ou sportives remarquables qui sauront démontrer que cela devient possible lorsque nous le décidons.



Pour l’État, le nouveau service public de l’insertion et de l’emploi poursuit des objectifs de simplification, d’une meilleure coordination pour faciliter la démarche du bénéficiaire. Il s’agit d’améliorer nos actions en mettant au centre le bénéficiaire tout en proposant un suivi sur mesure. L’objectif poursuivi est d’augmenter les chances d’accès à l’emploi, et de faire du RSA une étape active dans la recherche d’une insertion durable.

