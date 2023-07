A la Une . Fibre optique : Un réseau réunionnais parmi les mauvais élèves

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) vient de publier un classement comprenant 90 réseaux de télécommunication. Un opérateur réunionnais figure dans ce classement, où sa maison-mère est très représentée. Par GD - Publié le Jeudi 20 Juillet 2023 à 06:39

Pour la première fois, l'ARCEP vient de publier un classement de 90 réseaux de télécommunications. Le gendarme des télécoms veut ainsi mettre la pression sur les opérateurs d'infrastructure en publiant leurs évaluations.



Après avoir récolté les données entre novembre et avril, l'ARCEP a classé les réseaux du pire au meilleur. Pour ce faire, deux indicateurs ont été retenus : le taux de pannes et le taux d'échec au raccordement (lorsque l'opérateur ne parvient pas à connecter le client).



Avec un taux d'échec au raccordement de 11,33 %, SFR Réunion se classe à la 22e position de ce classement. La filiale réunionnaise du groupe Altice, très représentée, n'est pas la plus mal classée. Les premières places sont trustées par des filiales du groupe Altitude, où certains clients connaissent jusqu'à 29,98 % de taux d'échec.



L'ARCEP fournit également des détails sur les zones avec le plus de difficultés. Ainsi, le nord-ouest, la côte ouest et l'axe Saint-Pierre/Saint-Benoît sont les zones qui connaissent le plus de difficultés avec un taux d'échec compris entre 8 et 11 %. Le nord et le sud-est, ainsi que les hauts de l'ouest, subissent moins de 5 % d'échec.