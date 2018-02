A la Une ... Février, l’heure pour l’Université de la Réunion d’ouvrir ses portes En cette année 2018, l’Université de la Réunion met notamment le point sur le fait que toutes les personnes qui le souhaitent peuvent s’inscrire en première année d'enseignement supérieur, et ce jusqu’au 13 mars prochain.



L’Université de la Réunion souhaite être la plus claire et transparente possible pour les professeurs et surtout les futurs étudiants. Elle organise donc tout au long de ce mois de février 2018 des portes ouvertes dans les différents établissements de l’île. Le but est d’expliquer, au mieux, les différentes formations, tout en visitant les campus et en rencontrant le personnel universitaire.



Par le biais de son nouveau portail national Parcoursup, l’Université de la Réunion tend à proposer des formations sans limite d’âge. Toute personne qui le souhaite peut donc formuler ses voeux pour entrer en première année d’enseignement supérieur, à condition de le faire avant le 13 mars 2018, 18h. Les élèves en reprise d’étude, en réorientation ou encore les étudiants disposant d’un diplôme étranger sont concernés.

Les dates des portes ouvertes



Site du Parc Technologique Universitaire (PTU) du 17 février de 10h à 15h

Site du Parc Technologique Universitaire (PTU) du 17 février de 10h à 15h Ecole d’Ingénieurs Supérieur Réunion Océan Indien (ESIROI) Site de Terre-Sainte du 24 février de 9h à 16h Institut Universitaire de Technologie (IUT) Site de la Victoire (Saint-Denis) du 1er mars de 17h à 20h Institut d'Administration des entreprises (IAE) Site du Tampon du 10 février de 9h à 13hSite de Terre-Sainte du 24 février de 9h à 16hSite de la Victoire (Saint-Denis) du 1er mars de 17h à 20h Charline Bakowski Lu 39 fois





