Feux sur le sentier de l'ONF : 3000 m2 ont brûlé

Les agents de l'Office national des Forets prêtent main forte aux sapeurs pompiers grâce à leur connaissance du terrain. Le directeur de l'ONF et le coordinateur de la défense des forêts contre l'incendie font un point à 10H30 sur ce triple incendie du sentier de l'ONF dans les hauts de Saint-Denis.

Par Maxime Bonnet sur place - Publié le Mercredi 28 Septembre 2022 à 10:40

L'incendie qui s'est déclaré en trois foyers distincts aux aurores ce mercredi à mi-pente de Saint-Denis est toujours en cours, signale Rodrigue Doret, responsable de la lutte contre les feux de forêts à l'ONF.

Des renforts du SDIS sont encore en train de monter pour relayer ceux qui sont mobilisés depuis très tôt. Les foyers incendiés sont situés à une centaine de mètres l'un de l'autre et ont brûlé 1000 m2 chacun.



Comme il y a trois départs de feu, des investigations seront lancées avec les pompiers en Recherche des Causes et des Circonstances de l'Incendie (RCCI)



Les deux premiers foyers se situent près de la piste du sentier de l'ONF et l'autre se trouve plus haut, du côté des pentes du quartier du Brûlé. A cette heure, l'incendie n'est pas considéré comme maîtrisé même si la maîtrise de deux foyers est en bonne voie.

Vidéo - Les hélicoptères bombardiers d'eau tentent de stopper la progression du feu sur le sentier de l'ONF