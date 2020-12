A la Une . Feux de jardin : "On respire du poison", se scandalise un Saint-Leusien

Un Saint-Leusien est excédé par les feux de jardin régulièrement allumés sur le territoire communal. Une pratique interdite et dangereuse. Par Marine Abat - Publié le Mardi 8 Décembre 2020 à 10:49 | Lu 493 fois





"Par curiosité allez voir sur internet combien de paquets de cigarettes vous fumez pour UN feu de jardin ! Les poumons n'en peuvent plus", s'indigne-t-il. "Parfois certains allument leurs feuilles le soir et c'est toute la nuit que vous inhalez ce poison (quand ils ne glissent pas du plastique !)". Et d'ajouter, scandalisé : "450 euros d'amende, si les mairies faisaient leur travail !"



Composés cancérigènes



Brûler des déchets verts dégage en effet des substances toxiques, notamment des particules fines (plus encore si les déchets sont humides). "Les particules véhiculent des composés cancérigènes comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), dioxines et furanes. En outre, la toxicité des substances émises peut être accrue quand sont associés d’autres déchets comme par exemple des plastiques ou des bois traités", peut-on lire dans la



Il convient donc d'attendre la collecte de déchets verts ou de les apporter en déchetterie. Ces déchets peuvent faire l'objet d'une valorisation organique par le compostage.



La personne qui allume un feu de jardin encourt non seulement 450 euros d'amende, mais peut également voir sa responsabilité engagée par ses voisins pour nuisances olfactives. Alors que les feux de jardins sont interdits car dangereux à la fois pour la santé et l'environnement, certains habitants sont excédés par la pratique. C'est le cas d'un Saint-Leusien, qui n'en peut plus d'inhaler les fumées provenant de maisons voisines."Par curiosité allez voir sur internet combien de paquets de cigarettes vous fumez pour UN feu de jardin ! Les poumons n'en peuvent plus", s'indigne-t-il. "Parfois certains allument leurs feuilles le soir et c'est toute la nuit que vous inhalez ce poison (quand ils ne glissent pas du plastique !)". Et d'ajouter, scandalisé : "450 euros d'amende, si les mairies faisaient leur travail !"Brûler des déchets verts dégage en effet des substances toxiques, notamment des particules fines (plus encore si les déchets sont humides). "Les particules véhiculent des composés cancérigènes comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), dioxines et furanes. En outre, la toxicité des substances émises peut être accrue quand sont associés d’autres déchets comme par exemple des plastiques ou des bois traités", peut-on lire dans la circulaire du 18 novembre 2011 relative à l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts. À titre d'exemple, brûler 50 kg de végétaux à l'air libre émet autant de particules fines que rouler pendant 14 000 km avec une voiture à essence neuve. À cela s'ajoute le risque d'incendie.Il convient donc d'attendre la collecte de déchets verts ou de les apporter en déchetterie. Ces déchets peuvent faire l'objet d'une valorisation organique par le compostage.La personne qui allume un feu de jardin encourt non seulement 450 euros d'amende, mais peut également voir sa responsabilité engagée par ses voisins pour nuisances olfactives.



Marine Abat Journaliste - En charge du secteur Ouest - Fortement attachée aux valeurs du développement durable... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité