Communiqué Feux de forêt et d'espaces naturels

Vendredi 8 Octobre 2021 à 16:20



Chaque année, comme de nombreux territoires en France, La Réunion est touchée par des feux de forêts et d’espaces naturels. La saison à risque s’étend de septembre à fin décembre sur notre territoire, comme est venu tristement nous le rappeler l’incendie du Maïdo en 2020.



L’Etat, avec ses partenaires que sont le Services départemental d’incendie et de secours, Météo France, l’Office national des forêts, les forces de l’ordre et le Parc national de La Réunion assure la protection des populations, des habitats et de l’environnement en déployant chaque année une stratégie de lutte contre les feux de forêts qui s’articule autour de trois axes complémentaires:

- la prévention auprès de la population en rappelant les bons réflexes, les conduites à tenir face au risque incendie et la réglementation en vigueur;

- l’anticipation en lien avec les collectivités, pour engager un dispositif de surveillance;

- la mobilisation d’importants moyens terrestres et aériens pour limiter la propagation du feu, avec notamment la mise à disposition d’un avion bombardier d’eau de type DASH par la sécurité civile chaque année, permettant ainsi une action réactive rapide qui a fait ses preuves lors des incendies passés.



Je souhaite rendre hommage à toutes les femmes et à tous les hommes engagés, parfois au péril de leur vie, pour lutter contre chaque départ de feu.



Je veux aussi rappeler que 90% des départs d’incendie ont une origine humaine, intentionnelle ou non. J’appelle donc chacun à être particulièrement vigilant en cette période à risque. Nous sommes prêts. Prêts à combattre les feux, mais aussi en lien avec l’autorité judiciaire à poursuivre tous ceux qui mettront en danger des vies et le patrimoine naturel de notre territoire en déclenchant des incendies.