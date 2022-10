Communiqué Feux de forêt : Rappel des bons réflexes et des conduites à tenir face au risque incendie

Alors que la saison à risque s’étend sur notre île de septembre à fin décembre, la préfecture de La Réunion rappelle les bons réflexes et les conduites à tenir face au risque incendie. Par N.P - Publié le Vendredi 14 Octobre 2022 à 15:47

Le communiqué :



En France, cette année 2022 est particulière en matière de lutte contre les feux de forêt. Les images de la Gironde et des grands feux qui ont dévasté la forêt landaise ont marqué les esprits. A cette occasion, le renfort de 10 sapeurs pompiers du service départemental d’incendie et de secours de La Réunion a rappelé la solidarité entre les territoires comme l’île l’avait vécue lors de l'incendie qui a touché le Maïdo en 2020.



A La Réunion, la saison à risque s’étend de septembre à fin décembre. Sous l’autorité du préfet, le service départemental d’incendie et de secours, Météo France, l’office national des forêts, les forces de l’ordre et le parc national de La Réunion, assurent la protection des populations, des infrastructures et de l’environnement en déployant chaque année une stratégie de lutte contre les feux de forêts. Cette année, la stratégie s’articule autour deux axes complémentaires.



- Le 1er axe est la prévention, notamment auprès de la population en rappelant les bons réflexes, les conduites à tenir face au risque incendie.



- Le 2ème axe de notre stratégie est la lutte contre l’incendie. Elle est d’abord basée sur l’anticipation avec un dispositif de guet qui a fait ses preuves et permet une attaque rapide des feux naissants. Elle s’appuie aussi sur la mobilisation des moyens terrestres et aériens pour limiter la propagation du feu.