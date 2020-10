Société Feux de forêt : 99% des incendies sont d'origine humaine

Le Dash-8 arrive aujourd'hui à La Réunion alors que la préfecture lance la campagne de prévention sur les feux de forêt. Par Baradi SIVA - Publié le Mercredi 7 Octobre 2020 à 10:16 | Lu 390 fois

La préfecture de La Réunion met en place aujourd'hui son dispositif de lutte contre les incendies dans les forêts. Les autorités expliquent que les zones exposées aux risques devraient s'étendre à cause du changement climatique.



Jacques Billant précise : "Le bilan hydrologique et météorologique de ce mois de septembre 2020 hisse la saison sèche à la deuxième place des saisons les plus déficitaires depuis 49 ans avec un déficit de près de 65%. La Réunion est cette année encore plus exposée aux feux de forêts, de broussailles et de canne. L’engagement humain et la mobilisation de moyens Q400-M4 spécifiques tel que l’avion bombardier d’eau de type DASH devront permettre de conduire des actions de prévention, de surveillance et le cas échéant de lutte active contre les incendies pour la préservation de notre patrimoine naturel, Face aux risques d’incendie, il en de la biodiversité, et la protection des populations. va de la responsabilité de chacun d’adapter ses comportements et de faire preuve d’une grande prudence."

Comment les feux sont-ils déclenchés ? 99 % des départs de feux sont d’origine anthropique.

’activité humaine est la principale cause de déclenchement d’incendies, que ce soit du fait d’une activité économique (chantiers de BTP, activités agricoles, dilatation des câbles électriques...) ou bien d’une activité du quotidien (mégots de cigarettes, barbecues ou feux de camps, incendie de véhicules ou de poubelle...).



1 feu sur 2 d’origine anthropique est due à des imprudences ou des comportements dangereux (ex. feux de bivouacs). Ces imprudences sont aussi bien le fait des touristes que des locaux.



La prévention du risque incendie passe avant tout par des comportements responsables des usagers des milieux naturels.

Bien que des acteurs locaux, très impliqués, mènent des actions de prévention récurrentes toute l’année, certains conseils et bons comportements méritent encore d’être diffusés et rappelés.



C’est pourquoi le ministère de la Transition écologique et solidaire, en lien avec le ministère de l’Intérieur et le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, relance une campagne nationale de sensibilisation et de prévention du risque incendie.



Le but est de diffuser les conseils à suivre face au risque de feux de forêt, tant pour veiller à ne pas être la cause d’un départ de feu que pour s’en protéger.

Localisation des incendies de 1970-2019



Le massif des Hauts sous le Vent, dont les formations végétales sont très majoritairement composées de tamarinaies et de formations de landes, est exposé à des contraintes climatologiques provoquant un déficit hydrique. Il a connu des sinistres très importants.

Plus de 70% de la surface totale du massif a été parcourue par au moins un incendie au cours des 50 dernières années