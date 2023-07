A la Une . Feux d’artifice du 14 juillet : Pour les protéger, confinez vos animaux

Les détonations sont particulièrement effrayantes pour nos amies les bêtes. Pour éviter qu’ils ne prennent la fuite, il est vivement conseillé de les laisser à l’intérieur lors des festivités du 14 juillet. Par N.P - Publié le Vendredi 14 Juillet 2023 à 10:50





Ainsi, alors que le 14 juillet sera célébré dans de nombreuses communes de l’île ce vendredi soir, il est primordial de rentrer ses animaux. "Les propriétaires d'animaux sont invités à les rentrer, afin d'éviter qu'ils soient effrayés et fuient du fait du bruit des détonations", avait déjà rappelé la préfecture à l’occasion des festivités de fin d’année.



Si vous êtes absent, vous pouvez éventuellement laisser la radio allumée pour les rassurer. Attention, les attacher dans votre cour pour éviter la fuite n'est pas une bonne idée : ils risqueraient de s'étrangler en tentant de s'échapper.



Pour les animaux particulièrement inquiets, des calmants ou des remèdes anti-stress naturels peuvent être administrés, sur avis d'un vétérinaire.



-- En cas de perte, pensez à signaler la disparition à Pattes en cavales 974 et à contacter la fourrière. (Une médaille portant vos coordonnées simplifiera la recherche).

