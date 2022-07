A la Une . Feux d'artifice du 14 juillet : Confinez vos animaux

Les déflagrations des pétards et feux d'artifice sont une grande source de stress pour les animaux. Pris de panique, nombreux sont ceux qui tentent de prendre la fuite à chaque festivité. Par N.P - Publié le Mercredi 13 Juillet 2022 à 13:56



Laissez donc vos animaux enfermés à l'intérieur le temps des festivités, et si possible, occupez-les pendant le feu d'artifice. Ne les attachez surtout pas, ils pourraient s'étrangler en tentant de s'échapper.



Pour les animaux particulièrement inquiets, des calmants ou des remèdes anti-stress naturels peuvent être administrés, sur avis d'un vétérinaire

Proposer des spectacles moins bruyants et plus écologiques



"Laisser son garage ou sa cabane de jardin ouverte pour les autres animaux qui voudraient se mettre à l'abri", conseille également pour sa part l'association Apeba, qui propose en outre : "Pour agir plus globalement : proposer à sa collectivité pour les années suivantes des jeux de lumières et lasers (moins bruyant, plus écologique)"



Si vous trouvez un animal perdu, vous pouvez l'emmener chez le vétérinaire pour vérifier s'il est identifié (c'est gratuit). Si vous avez perdu votre animal, il faudra alors multiplier les annonces, notamment sur la page "Laisser son garage ou sa cabane de jardin ouverte pour les autres animaux qui voudraient se mettre à l'abri", conseille également pour sa part l'association Apeba, qui propose en outre : "Pour agir plus globalement : proposer à sa collectivité pour les années suivantes des jeux de lumières et lasers (moins bruyant, plus écologique)"Si vous trouvez un animal perdu, vous pouvez l'emmener chez le vétérinaire pour vérifier s'il est identifié (c'est gratuit). Si vous avez perdu votre animal, il faudra alors multiplier les annonces, notamment sur la page Pattes en cavale 974 , qui recense les perdus et trouvés, et prendre au plus vite contact avec la fourrière pour éviter l'euthanasie. Les pétards et feux d'artifice font paniquer les animaux, dont l'ouïe est bien plus sensible que la nôtre. "Confinez vos animaux", conseille la SPA de La Réunion en prévision des festivités du 14 juillet. Car les déflagrations "les stressent, les désorientent, et les risques de perdre votre animal sont encore plus importants", met en garde l'association. "Une journée de confinement peut leur sauver la vie".