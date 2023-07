A la Une . Feux d'artifice à St-Denis : La fête gâchée

Plusieurs milliers de personnes se sont déplacées en fin d'après-midi pour assister au feu d'artifices sur le Barachois.

Si le spectacle a été à la hauteur, une très mauvaise surprise attendait les automobilistes à leur retour. Par Pierrot Dupuy - Publié le Vendredi 14 Juillet 2023 à 20:41

Ericka Bareigts n'avait pas lésiné sur les moyens pour inviter les Dionysiens à se déplacer sur le Barachois pour venir aider le traditionnel feu d'artifices. Tout était réuni pour que la fête soit réussie. Même la météo était de la partie. Quelques gouttes de pluie étaient bien tombées en matinée mais le ciel était complètement dégagé à 20h, au moment où les premières fusées se sont élancées dans le ciel.

La mairie savait que comme tous les ans, plusieurs milliers de personnes allaient se déplacer. Aucun parking supplémentaire n'avait cependant été prévu. Il était même rageant de passer devant l'immense espace vide du Pôle Océan pendant que tout le monde tournait en vain à la recherche d'une place miraculeuse. En désespoir de cause, la plupart des automobilistes ont fini par se résoudre à se garer sur les trottoirs. Ils étaient loin de se douter qu'ils allaient trouver un procès-verbal à leur retour, glissé sous leur essuie-glace.

Faut croire que les caisses de la mairie sont vraiment vides pour que la maire cherche à rembourser le coût du feu d'artifices avec la somme des PV que sa police municipale a distribués. Et tant qu'on y est, permettons-nous un conseil. A l'heure où la lutte contre la pollution est devenue une priorité, il serait peut-être temps de remplacer les feux d'artifices par des spectacles de drones, beaucoup plus écologiques...



