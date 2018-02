Feuille de route de l'IGPOM

Hier, Nadia RAMASSAMY a eu l’honneur d’être reçue au Ministère des Outre-Mer par Madame la ministre Annick GIRARDIN. Son Directeur de cabinet, Dominique SORAIN, ancien Préfet de La Réunion l’accompagnait. Les conseillers à l’Outre-Mer du Président de la République et du Premier ministre étaient également présents.



La nouvelle Présidente de l’Intergroupe parlementaire de l’Outre-Mer (IGPOM) souhaite donc établir une feuille de route suite à son rendez-vous avec Madame la ministre.



Elle a pu présenter sa vision et ses projets pour sa mission de trois ans. Elles ont pu échanger sur les principaux enjeux et problématiques des ultramarins. Elles ont notamment évoqué les objectifs des Assises de l’Outre-Mer et les actions qui pourront en découler à partir de l’été 2018.



La Présidente a fait en sorte d’être force de propositions pour mettre en place des solutions adaptées pour toutes les régions ultrapériphériques.



Plusieurs sujets ont été évoqués, comme la question de “zones franches” plus étendues compte tenu du contexte de chômage en Outre-Mer. Une réflexion est faite concernant les spécificités de chaque territoires et leurs secteurs d’activités à forte valeur ajoutée. Elles pourraient être des secteurs porteurs d’emplois.



Mais aussi, la potentielle création d’emplois francs, avec une expérimentation qui a débuté dans une région française, mais pas encore dans les Outre-Mer. Nous devrons donc oeuvrer à étendre ce dispositifs aux régions ultramarines.



Enfin, la problématique de l’arrêt de l’aide au logement accession a été abordée. Cette mesure pourrait avoir des conséquences dommageables sur l’emploi, la construction et l’accession. Il faudrait faire une étude plus approfondie de ces dispositifs dans chaque région d’Outre-Mer afin de proposer des solutions adaptées.



Nadia RAMASSAMY a conclu en demandant à Madame la ministre de l’Outre-Mer de bien vouloir l’aider et l’accompagner dans ses projets.