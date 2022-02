A la Une .. Feu vert pour un second hôpital à Mayotte

L’ARS de Mayotte annonce que le projet du second hôpital est engagé. Le futur centre hospitalier sera construit sur le site de Combani. Un budget de 172 millions d'euros est prévu. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 3 Février 2022 à 15:48

Sébastien Lecornu a officialisé mardi dernier la création d’un second site hospitalier à Mayotte. Le ministre des Outre-mer a indiqué que le site de Combani a été choisi pour accueillir le futur hôpital.



Ce projet va recevoir une aide de 172 millions d'euros provenant du Fonds pour la Modernisation et l'Investissement en Santé. Ce projet bénéficie de l’appui du comité national de l’investissement en santé (CNIS). Des experts nationaux se rendront à Mayotte dans les toutes prochaines semaines afin de pouvoir engager les prochaines étapes du projet.



D’autres aides pour l’hôpital actuel



La création de ce second site hospitalier n’est pas l’unique investissement sur l’île aux parfums. Dans le cadre du Ségur de la Santé, Mayotte va également obtenir un accompagnement de 67M€ pour améliorer ses infrastructures.



Cette année, plusieurs opérations vont être amorcées comme l’agrandissement du bloc obstétrical et des urgences gynéco obstétriques, l’augmentation du nombre de box de néonatalogie et l’acquisition d’un nouveau scanner.



D’autres travaux seront également engagés pour améliorer les conditions d’accueil des patients. L’ensemble des chambres d’hospitalisation seront réhabilitées et un nouveau bâtiment dédié à la pédiatrie va voir le jour. Les centres médicaux de référence (CMR) seront renforcés et le service des urgences réorganisé. Enfin, les capacités d’accueil de l’institut de formation paramédicale seront augmentées.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur